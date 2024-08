Progetto Giovani Cantù si riparte: raduno per Under19 e Under17

Finite le vacanze per il Progetto Giovani Cantù che è di fatto pronto a ripartire e aprire la nuova stagione cestistica 2024/25.

Cantù riparte

Dopo un'estate di novità anche in seno all'organigramma societario con l'investitura di Thomas Munafò a nuovo vice presidente, Sergio Borghi a nuovo direttore generale e Guido Saibene a nuovo responsabile tecnico, ecco che da oggi, 20 agosto, tornano in campo le prime squadre per iniziare la preparazione. Primi a radunarsi saranno gli Under 19 Eccellenza diretti da coach Mattia Costacurta e gli Under 17 Eccellenza sotto la guida tecnica di coach Guido Saibene, che si ritroveranno presso la palestra di via Colombo a Cantù per il primo allenamento. Oltre a riprendere il ritmo, obiettivo degli U17 sarà anche la preparazione del Torneo di Lissone (6-8 Settembre).

Lunedì 26 agosto toccherà poi agli Under 15 Eccellenza e al gruppo Under 17 Silver, rispettivamente in via Colombo e a Casnate. Anche gli Under 15 hanno in previsione la partecipazione a ben due torneo: quello di Martinengo, dal 5 all’8 settembre, e quello di Terranova Bracciolini dal 13 al 15 Settembre. Mercoledì 28 agosto sarà il turno degli Under 14, che riprenderanno gli allenamenti in Via Colombo. Lunedì 2 settembre invece torneranno in campo anche gli Under 13 Gold sempre presso la palestra di Via Colombo.