Progetto Giovani Cantù si tinge d’azzurro: Bagordo, Ventura e Zotti Pavlovic con l’Italia Under17

Sulla scia dello splendido terzo posto conquistato alle Finali Nazionali Under 17 , sono arrivate buone nuove tinte d’azzurro in casa del Progetto Giovani Cantù.
La convocazione
Ben tre giocatori della Buelli e Rasero, bronzo Under17, Federico Bagordo, Simone Ventura e Lorenzo Zotti Pavlovic sono stat inseriti dal ct azzurro Catalani nella lista dei 18 convocati che parteciperanno al raduno con l’Italia under17 che si svolgerà a Trieste dal 9 al 23 Giugno. Poi i 12 selezionati si trasferiranno a Istanbul dove parteciperanno alla FIBA U17 World Cup, il Mondiale di categoria (a Istanbul, 27 giugno-5 luglio). che vedrà gli azzurri inseriti nel girone A contro Giappone, Francia e USA.
Poco meno di un mese, dal primo allenamento fino all’ultima gara del Mondiale. Tanto durerà l’estate della Nazionale Under 17, in raduno a Trieste dall’8 giugno e poi in Turchia dal 24 giugno per FIBA U17 World Cup. In preparazione all’evento iridato la nazionale U17 disputerà anche una doppia amichevole con la Slovenia (18 e 19 giugno).
Gli azzurri convocati con l’Italia u17
Alba Alessandro 2009 Aquila Basket Trento
Bagordo Federico 2009 Pallacanestro Cantù
Baldasseroni Guglielmo 2009 Pall. Reggiana
Bonomi David Jack 2009 Oneteam Basket Forlì
Chouenkam Andrea 2009 Pall. Olimpia Milano
Compaore Farid 2010 Pall. Olimpia Milano
Lojacono Paolo 2009 Reyer Venezia Mestre
Machetti Mario 2009 Aquila Basket Trento
Malano Cristian 2009 Vis 2008 Ferrara
Milazzo Marco 2009 Virtus Pall. Bologna
Nicolodi Leonardo 2009 Pall. Olimpia Milano
Papale Filippo 2009 CAB Stamura Basket Ancona
Ronci Nicolò 2009 Basket Santarcangelo
Ruggeri Mattia 2009 Basket Santarcangelo
Santini Lapo 2009 Orange1 Basket Bassano
Ventura Simone 2009 Pallacanestro Cantù
Vogogna Jacopo 2009 Pall. Olimpia Milano
Zotti Pavlovic Lorenzo 2009 Pallacanestro Cantù