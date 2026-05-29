Progetto Giovani Cantù si tinge d’azzurro: Bagordo, Ventura e Zotti Pavlovic con l’Italia Under17

Sulla scia dello splendido terzo posto conquistato alle Finali Nazionali Under 17 , sono arrivate buone nuove tinte d’azzurro in casa del Progetto Giovani Cantù.

La convocazione

Ben tre giocatori della Buelli e Rasero, bronzo Under17, Federico Bagordo, Simone Ventura e Lorenzo Zotti Pavlovic sono stat inseriti dal ct azzurro Catalani nella lista dei 18 convocati che parteciperanno al raduno con l’Italia under17 che si svolgerà a Trieste dal 9 al 23 Giugno. Poi i 12 selezionati si trasferiranno a Istanbul dove parteciperanno alla FIBA U17 World Cup, il Mondiale di categoria (a Istanbul, 27 giugno-5 luglio). che vedrà gli azzurri inseriti nel girone A contro Giappone, Francia e USA.

Poco meno di un mese, dal primo allenamento fino all’ultima gara del Mondiale. Tanto durerà l’estate della Nazionale Under 17, in raduno a Trieste dall’8 giugno e poi in Turchia dal 24 giugno per FIBA U17 World Cup. In preparazione all’evento iridato la nazionale U17 disputerà anche una doppia amichevole con la Slovenia (18 e 19 giugno).

Gli azzurri convocati con l’Italia u17

Alba Alessandro 2009 Aquila Basket Trento

Bagordo Federico 2009 Pallacanestro Cantù

Baldasseroni Guglielmo 2009 Pall. Reggiana

Bonomi David Jack 2009 Oneteam Basket Forlì

Chouenkam Andrea 2009 Pall. Olimpia Milano

Compaore Farid 2010 Pall. Olimpia Milano

Lojacono Paolo 2009 Reyer Venezia Mestre

Machetti Mario 2009 Aquila Basket Trento

Malano Cristian 2009 Vis 2008 Ferrara

Milazzo Marco 2009 Virtus Pall. Bologna

Nicolodi Leonardo 2009 Pall. Olimpia Milano

Papale Filippo 2009 CAB Stamura Basket Ancona

Ronci Nicolò 2009 Basket Santarcangelo

Ruggeri Mattia 2009 Basket Santarcangelo

Santini Lapo 2009 Orange1 Basket Bassano

Ventura Simone 2009 Pallacanestro Cantù

Vogogna Jacopo 2009 Pall. Olimpia Milano

Zotti Pavlovic Lorenzo 2009 Pallacanestro Cantù