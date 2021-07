Progetto Giovani Cantù stasera il Viaggiatore Goloso sfida la Pall. Varese per il titolo regionale

Progetto Giovani Cantù ultimo atto del campionato lombardo Under16 elite a Valmadrera.

Progetto Giovani Cantù coach brianzolo Mattia Costacurta: "Sappiamo di affrontare una squadra molto forte ma oggi è una partita secca..."

Giornata speciale per i Progetto Giovani Cantù che questa sera alle ore 18 farà il tifo per la sua squadra Under16 Eite del Viaggiatore Goloso impegnata nella finalissima per il titolo regionale sul campo neutro della palestra Comunale di Valmadrera in via Leopardi). La squadra brianzola allenata dal coach Mattia Costacurta stasera incontra per la terza volta in questa stagione la Pallacanestro Varese nell'atto conclusivo del campionato Lombardo. Le due squadre infatti sono state già avversarie nel girone C che aveva visto vincere sempre i varesini sia nel match d'andata che nella gara di ritorno. Ora però la terza sfida è una storia diversa, una partita secca che vale un titolo regionale come sottolinea il tecnico canturino Mattia Costacurta: «Siamo molto contenti di essere riusciti a qualificarci per questa finale con due successi non facili contro una formazione tosta come Cernusco. Non era il nostro obiettivo primario ma ora ce lo vogliamo giocare al massimo anche se sappiamo di ritrovare sulla nostra strada una squadra molto forte come Varese che ci ha già battuto due volte quest'nano. Oggi però sarà una partita secca, quindi ce la giocheremo al massimo consci che non sarà facile».

I risultati delle semifinali d’andata U16 Elite

Viaggiatore Goloso Cantù-Libertas Cernusco 79-75, Blu Orobica Bergamo-Pallacanestro Varese 54-71.

I risultati delle semifinali di ritorno U16 Elite

venerdì 25 giugno Libertas Cernusco-Viaggiatore Goloso Cantù 59-62 (0-2), sabato 26 Pall. Varese-Blu Orobica 80-61 (2-0).

La finale regionale Under16 Elite

Oggi sabato 3 luglio ore 18 a Valmadrera : Viaggiatore Goloso Cantù- Pallacanestro Varese