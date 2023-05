Progetto Giovani Cantù: si alza il sipario oggi sulle finali nazionali Under15 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù: stasera la Cierre Ufficio apre la corsa tricolore stasera contro Rieti

Si alza il sipario oggi sulle finali nazionali Under15 Eccellenza che vedono tra le 16 squadre più forti d'Italia anche quella del Progetto Giovani Cantù. Da oggi, lunedì 29 maggio, al 4 giugno sarà caccia allo scudettino di categoria.

La Cierre Ufficio Cantù diretta da coach Federico Castoldi è inserita nel girone D con Cus Firenze, Amici Pall. Udine e Real Sebastiani Rieti e debutta stasera alle ore 20 al Palapepe proprio contro Rieti, poi il 30 e 31 le altre due gare eliminatorie.

"Questa prima partita – dice coach Castoldi – ci mette di fronte subito contro una squadra forte che è arrivata seconda nel suo concentramento dietro Virtus Bologna. Un team ostico che gioca molto con la difesa zona e può crearci problemi. Noi arriviamo a queste finali carichi, abbiamo lavorato bene e il morale è alto. Non ci prefissiamo nessun obiettivo in un girone così equilibrato se non quello di cercare di andare il più lontano possibile. Vogliamo fare il massimo provando ad arrivare ai quarti e poi vedremo cosa succederà".

Programma di oggi 1° turno Girone D

Ore 18 Cus Firenze-Udine

Ore 20 Cierre Ufficio Cantù-Real Sebastiani Rieti

Questi gli altri tre gironi:

Girone A: DBS Roma, Castelfiorentino, Collegno, Sporting Sant’Elpidio.

Girone B: EA7 Olimpia Milano, San Lazzaro, Stella Azzurra Roma, Sassari.

Girone C : Varese Academy, Virtus Siena, Virtus Bologna, Gators Savigliano.