Progetto Giovani Cantù stasera la sfida finale: il Viaggiator Goloso a Borgomanero per volare alle finali tricolori 

Giornata campale per la squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Già perché questa sera alle ore 21 il Viaggiator Goloso sarà di scena al Pala Cadorna di Borgomanero per la gara di ritorno dello spareggio decisivo che assegnerà il pass per le finali nazionali di Mantova dal 20 al 26 giugno. Il Viaggiator Goloso diretto da coach Mattia Costacurta dopo aver vinto la gara d'andata in casa contro il College Basketball Borgomanero per 86-77 questa sera è chiamata a difendere il prezioso + 9 contro un 'ottima avversaria che farà di tutto per strappargli il pass tricolore..

Il tabellino della gara d'andata VIAGGIATOR GOLOSO CANTU’ - COLLEGE BORGOMANERO 86-77

(18-22, 41-42, 65-61)

Viaggiator Goloso Cantù: Banfi, Tosetti 16, Cattaneo 4, Chiappa 4, Meroni 13, Moscatelli, Dioum, Clerici 23, Mazzoleni A. 3, Mazzoleni F. 8, Toluwa 3, Greppi 12. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.