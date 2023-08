Progetto Giovani Cantù: appuntamento con la storia per il cestista nostrano al torneo continentale di Skopie.

Progetto Giovani Cantù: stasera semifinale Europea per l'Italia U16 del brianzolo Bandirali, contro la Francia

Appuntamento con la storia e il podio per l'Italia Under16 e il cestista del Progetto Giovani Cantù Luca Bandirali grandi protagonisti agli Europei di categoria in corso di svolgimento a Skopje in Macedonia del Nord.

Oggi infatti Bandirali e compagni sono attesi con la gara di semifinale in programma alle 18.30 (live su Youtube) contro la Francia: in palio un posto sicuro sul podio e la finalissima per il titolo continentale.

L'Italia arriva a questo appuntamento speciale sulla scia di un percorso netto di cinque vittorie di fila l'ultima conquistata due giorni fa contro la Germania nei quarti di finale per 75-56 che è valsa non solo un posto tra le prime quattro d'Europa che mancava dal 2019 ma anche la qualificazione per i Campionati Mondiali Under 17 del prossimo anno, in programma in Turchia.

Quindi il sogno continua per Bandirali e la truppa azzurra che oggi non vogliono svegliarsi nemmeno contro la Francia.

Questo il calendario del le partite degli azzurri

Girone eliminatorio

5 agosto ore 16 Italia-Turchia 101-68, Slovenia-Montenegro 84-67

6 agosto ore 21 Italia-Montenegro 88-69, Turchia-Slovenia 60-74

7 agosto ore 16 Italia-Slovenia 74-83, Montenegro-Turchia 79-71

8 agosto Riposo

9 agosto Ottavi di finale ore 16 Italia-Belgio 102-72

10 Agosto quarti di finale ore 13.30 Italia-Germania 75-56

12 Agosto semifinale ore 18.30 Italia-Francia

Il 14 agosto Rientro in Italia e Fine raduno.