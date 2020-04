Progetto Giovani Cantù stoppata la PGC Summer League 2020

Progetto Giovani Cantù l’emergenza ferma una manifestazione cestistica molto attesa.

Il Progetto Giovani Cantù dopo ave comunicato la conclusione di tutte le gare agonistiche delle sue squadre giovanili a seguito della sospensione definitiva voluta dalla FIP di tutti i campionati, regionali e di eccellenza, per la stagione 2019-2020 a causa dell’emergenza coronavirus, si è vista costretta a prendere un’altra decisione non facile. L’edizione 2020 della PGC Summer League, che si sarebbe dovuta svolgere come tradizione dal 2017 ad oggi nei primi giorni di giugno, quest’anno non si potrà disputare. Ricordiamo che le tre precedenti edizioni avevano avuto un grande successo tra addetti ai lavori e appassionati. Una manifestazione nata come vetrina per i tanti giocatori della categoria Under20 in uscita dai settori giovanili. Una tre giorni di full immersion di basket che rappresentava un’ occasione unica per gli addetti ai lavori ma non solo per visionare i giovani talenti nostrani e provenienti da tutta Italia in cerca di allocazione nelle serie senior. Purtroppo quest’anno la quarta edizione della PGC Summer League non potrà scendere in campo su parquet della mitica palestra Parini di Cantù con la speranza però di tornare nel prossimo futuro mettendo ancora in vetrina i campioni di domani. Gli organizzatori del PGC sperano che si tratti solo di un rinvio e che già dopo l’estate, sempre che le condizioni sanitarie lo consentano, possa essere recuperata.

