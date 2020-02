Progetto Giovani Cantù successo casalingo per la Columbus

Progetto Giovani Cantù recupero nel campionato U15 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù domata alla Parini l’Accedemia AltoMilanese per 72-51

Bel successo della squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù nel recupero del 13° turno d’andata. La Columbus di coach Mattia Costacurta ha infatti battuto in casa l’Accademia Alto Milanese per 72-51 piazzando il parziale decisivo nell’ultimo quarto . Ora però vista l’emergenza coronavirus non si sa se gli U15 potranno giocare le sfide di mercoledì 26 sul campo dell’Urania Milano e quella di domenica 1 marzo in casa conto la Leonessa Brescia. Si attendono a breve direttive dalla Fip.

Il tabellino di COLUMBUS CANTÙ – ACCADEMIA BASKET ALTOMILANESE 72-51

Parziali 23-18, 39-30, 53-52

Columbus Cantù: Cattaneo 18, Tosetti 11, Meroni 8, Moscatelli 5, Clerici 9, Arosio 4, Banfi, Bergna 3, Franco 4, Carta 5, Greppi 3, Toluwa 2. All. Costacurta, Vice All. Roncoroni.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU