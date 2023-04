Progetto Giovani Cantù: si è giocato l'ultimo turno di ritorno del girone interregionale 3.

Progetto Giovani Cantù: super Columbus vince con la capolista Cremona ed è seconda

Si chiude in bellezza il girone interregionale per la squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Dopo aver staccato il biglietto per le finali nazionali di Agropoli la Columbus si è tolta lo sfizio di battere nell'ultimo turno regolare la capolista Vanoli Cremona superandola in casa per 68-62 assicurandosi così il secondo posto in graduatoria. Per la verità questa sera la squadra canturina torna in campo alle ore 20 per ospitare il recupero del 4° turno di ritorno contro la Vis 2008 già battuta all'andata per 92-103.

Il tabellino di COLUMBUS CANTÙ - VANOLI BASKET CREMONA 68-62

Parziali 13-10, 36-23, 50-42

Columbus Cantù: Cattaneo, Tosetti 19, Meroni 2, Moscatelli P., Moscatelli T. 6, Terragni 6, Elli 7, Trombetta, Borsani 9, Tarallo 15, Toluwa, Greppi 4. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Acker.