Progetto Giovani Cantù: Tarallo convocato con l'Italia Under20

Buone nuove tinte d'azzurro per il Progetto Giovani Cantù.

Tarallo convocato dal Progetto Giovani

Gabriele Tarallo, forte esterno classe 2004 è stato convocato per partecipare al raduno con la nazionale Under20 diretta da Coach Paolo Galbiati che si svolgerà a Udine dal 21 giugno in preparazione degli Europeo di categoria che si giocheranno a Gdynia in Polonia dal 13 al 21 luglio. Gli Azzurri saranno inseriti nel Girone C con Israele, Germania e Repubblica Ceca. Per preparare la rassegna continentale Tarallo e compagni giocheranno due amichevoli a Udine contro la Croazia (29 e 30 giugno) e il Torneo Internazionale “Memorial Vigilio De Silvestro-Trofeo Bepi Meneghin” di Domegge di Cadore (Belluno) dal 5 al 7 luglio con Slovenia, Spagna e Grecia.

Questi gli azzurrini convocati

GREGORIO ALLINEI 2004 194 G LIBERTAS LIVORNO 1947

MIRKO BRAMATI 2004 200 A WEST CHESTER UNIVERSITY (USA)

ANDREA CECCHI 2005 196 G VIRTUS LUMEZZANE

RENÈ D'AMELIO 2005 201 A COLLEGE BASKETBALL BORGOMANERO

LEONARDO FAGGIAN 2004 195 G UNIVERSO TREVISO BASKET

FRANCESCO FERRARI 2005 196 A COLLEGE BASKETBALL BORGOMANERO

FILIPPO GALLO 2004 194 P/G U.C.C. CASALPUSTERLENGO

EMMANUEL INNOCENTI 2004 200 G/A TARLETON STATE (USA)

LEONARDO MARANGON 2005 195 G UNITED EAGLES BASKETBALL

OCTAVIO MARETTO 2004 194 G VICTORIA LIBERTAS PESARO

TOMMASO MORENA 2004 198 A REYER VENEZIA MESTRE

NICCOLÒ MORETTI 2004 187 P/G ILLINOIS UNIVERSITY (USA)

MICHELANGELO OBERTI 2005 205 C MORRIS CATHOLIC (USA)

GABRIEL BELFORT POZZATO 2005 197 G NBA GLOBAL (AUSTRALIA)

RICCARDO SALVIONI 2004 202 A LUISS

ALESSANDRO SCARPONI 2004 195 G BASKET SANTARCANGELO

UMBERTO STAZZONELLI 2004 200 G VICTORIA LIBERTAS PESARO

ENRICO TADIOTTO 2005 189 G UNIVERSO TREVISO BASKET

GABRIELE TARALLO 2004 190 G/A PALL. CANTÙ

DAVID TORRESANI 2005 180 P UNIVERSO TREVISO BASKET

TIMOTY VAN DER KNAAP 2005 201 A ORANGE BASKET BASSANO

ENRICO VETTORI 2004 192 G RUCKER

MATTEO VISINTIN 2004 190 P SAN GIOBBE CHIUSI

MAURO ZACCHIGNA 2004 200 A RUCKER

Malano e Ventura riserve per l'Italia Under15

Da segnalare che due cestisti della Cierre Ufficio Cantù Cristian Malano e Simone Ventura sono stati inseriti tra gli atleti a disposizione della nazionale Italiana Under15 che si radunerà il 24 giugno a Varese in preparazione del Torneo dell’Amicizia 2024, in programma dal 5 al 7 luglio all’Itelyum Arena di Varese.