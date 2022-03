Progetto Giovani Cantù terza sconfitta di fila per l'Hollywood Kart ko anche con Varese

pallacanestro giovanile risultati

Terza sconfitta consecutiva per la squadra under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù nella seconda fase del campionato lombardo. Anche il 3° turno del girone Gold infatti si è rivelato amaro per la Hollywood Kart battuta ieri sera a domicilio dalla Pallacanestro Varese con un ampio 72-104. Partita sotto tono per i ragazzi di coach Mattia Costacurta che restano a quota 0 ma proveranno a riscattarsi lunedì prossimo ancora in casa contro la quotata Bluorobica Bergamo.

Il tabellino di HOLLYWOOD KART CANTÙ - PALLACANESTRO VARESE 72-104 (14-26, 34-55, 45-81) Hollywood Kart Cantù: Terragni 10, Chiappa 3, Tosetti 7, Clerici, Trombetta 6, Redaelli 3, Cattaneo, Meroni, Milici 4, Brembilla 9, Tarallo 12, Bresolin 18. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto. Pallacanestro Varese: Bortoli, Bogunovic 15, Cane 6, Tornatore 4, Frangos, Cuttini 15, Guimdo 20, Villa 13, Marchiaro 15, Bongiovanni, Zhao 14, Mele 2. All. Rocco.

Programma del 3° turno andata del girone Gold U19 Eccellenza

Lunedì 28 febbraio Cantù-Pallacanestro Varese 72-104, Bernareggio-AIX Armani Milano 81-65; giovedì 3 marzo Vanoli Cremona-Blu Orobica.

Classifica Girone Gold U19

Blu Orobica Bergamo, Bernareggio, Pallacanestro Varese 4; Milano, Cremona, 2; Cantù 0.

Programma del 4° turno andata del girone Gold U19 Eccellenza

Lunedì 7 marzo ore 19 Cantù-Blu Orobica; martedì 8 Varese-Bernareggio; merecoldì 9 AIX Milano-Cremona.