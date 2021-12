Progetto Giovani Cantù testacoda amaro per la Cierre Ufficio ko a Varese

pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù si è aperto il girone di ritorno del campionato U15 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù contro la capolista il team di coach Bonassi per 20' gioca alla pari poi si arrende per 93-48

Niente da fare per la squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. La Cierre Ufficio di coach Matteo Bonassi ha perso il testacoda contro la capolista Pallacanestro Varese ma lo ha fatto a testa alta. Già perchè per 20' i canturini sono stati agganciati ai primi del girone per poi arrendersi nella seconda parte di gara. Prossimo impegno domenica 12 dicembre Robur-Cantù e poi già mercoledì 15 dicembre in casa contro Gallarate.

Il tabellino di PALLACANESTRO VARESE - CIERRE UFFICIO CANTÙ 93-48

(21-19, 37-36, 66-43)

Pall. Varese: Delipetrov 8, Concollato 11, Suigo 10, Zoppi 12, Guzzetti 5, Giani 2, Scola 15, Bosio 11, Bottelli 3, Leone 9, Morosini 5, Alpini 2. All. Rocco

Cierre Ufficio Cantù: Molteni 7, Zimonjic 6, Ghirardi, Granieri 4, Colombo 1, Marelli 8, Bianchi 2, Carlotta 2, Mazzon 1, Panceri 5, Morton 10, Romanó 2. All. Bonassi, vice Castoldi

Programma dell'8° turno, primo di ritorno del Girone Giallo

Milanotre-Aba Legnano 65-56, Robur Varese-Desio 75-44, Pallacanestro Varese-Cantù 93-48, Gallarate-Bernareggio 52-58.

Classifica del Girone Giallo

Pallacanestro Varese, Bernareggio 16; Robur Varese 14; Gallarate 8; Aba Legnano, Milanotre 6; Desio 2; Cantù 0.