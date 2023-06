Progetto Giovani Cantù: tra la Cierre Ufficio e la semifinale tricolore c'è  il derby con l'EA7 Milano

Progetto Giovani Cantù: oggi si giocano i quarti delle finali nazionali Under15 a Pescara.

E' derby che vale la semifinale scudetto quello che attende oggi il Progetto Giovani Cantù alle finali nazionali Under15 in corso di svolgimento a Pescara.

Dopo il turno di riposo di ieri, la Cierre Ufficio di coach Federico Castoldi stasera torna in campo per affrontare nei quarti di finale l'EA7 Milano alle ore 18 al PalaElettra di Pescara. Una sfida che vale un posto in semifinale e tra le prime 4 squadre d'Italia. La formazione canturina di fronte si ritroverà una delle grandi rivali lombarde come Milano considerata una delle favorite per lo scudetto.

Ecco alla vigilia del match come presenta la sfida il coach canturino Chicco Castoldi:

"Siamo soddisfatti del cammino fino ad oggi ma ora siamo carichi per giocarci le nostre chances anche nei quarti di finale. Ci attende una sfida importante, un derby contro l'EA7 Milano. Uno scontro difficile contro una squadra forte con tanta fisicità ma noi proveremo a contrastarla al massimo. Siamo arrivati tra le prime otto ma proviamo a fare ancora meglio.. mai dire mai".

Questi i risultati degli Spareggi del 1 giugno:

ABC Castelfiorentino-Basket 90 Sassari 64-67

EA7 Armani Olimpia Milano-Sporting Porto S. Elpidio 67-53

Virtus Emilbanca Bologna-Real Sebastiani Rieti 92-65

Cus Firenze-Progetto Gators Savigliano 57-63

Queste le gare dei Quarti del 2 giugno

ore 14:00 Basket 90 Sassari – Varese Academy Conforama Italia

ore 16:00 Collegno Basket – Virtus Emilbanca Bologna

ore 18:00 EA7 Emporio Armani Olimpia Milano – CI.Erre Ufficio Cantù

ore 20:00 Stella Azzurra Roma – Progetto Gators Savigliano

(diretta streaming sul canale Twitch della FIP).