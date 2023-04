Progetto Giovani Cantù: tris di convocazioni in nazionale per il club brianzolo.

Progetto Giovani Cantù: tre cestisti del PGC da oggi impegnati nei raduni azzurri

Tempo di raduni e chiamate azzurre per alcuni cestisti del Progetto Giovani Cantù. Tris di convocazioni in questi giorni per il PGC a cominciare dal centro classe 2005 Riccardo Greppi convocato dal Ct Andrea Capobianco per partecipare al raduno con la Nazionale Italiana Under 18 a Villafranca di Verona che si svolge oggi mercoledì 5 e domani 6 aprile. Da oggi inizia il raduno anche per altri due cestisti canturini del 2008 Luca Bandirali e Andrea Panceri convocati da coach Alessandro Nocera per allenarsi con la Nazionale Italiana Under 15 a Meda fino a venerdì 7 Aprile.