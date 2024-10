Progetto Giovani Cantù: tris di vittorie nei campionati regionali

Nel weekend il Progetto Giovani Cantù ha calato un bel tris di vittorie con le sue squadre regionali Under13 Gold, Under14 e Under17.

UNDER 13 GOLD: il Progetto Giovani incanta il Mago e lo batte

Colpo esterno della squadra U13 di Cantù sul campo del Mago Gorla e mantiene così la sua imbattibilità nel girone C lombardo.

Il tabellino Mago Gorla- PGC Cantù 17-85

Parziali: 4-20, 7-48, 11-72

PGC Cantù: Bazzi 19, D’Aloia 8, Sellitto 6, Molteni 2, Formenti 6, Balestrini 17, Moscatelli 18, Mangeruca 6, Borghesi 1, Turati, Anzani. All. Alberio, Vice All. Pietri.

UNDER 14 REGIONALE: colpo corsaro a Villa Guardia

Ancora una vittoria per gli U14 regionali del PGC che a Villa Guardia hanno imposto il loro ritmo e alla fine sono tornati casa con un nuovo referto rosa.

Il tabellino di G. S. Villa Guardia-PGC Cantù 36-45

PGC Cantù: Bazzi 15, D’aloia 13, Fascia 2, Molteni, D’Onofrio 2, Formenti 11, Turati, Borghesi 2, Marelli, Tagliarino 2. All. Alberio, Vice All. Pietri.

UNDER 17 REGIONALE: vittoria casalinga contro Erba

La Ceam Cantù sfrutta il turno casalingo per trovare la vittoria nel derby contro Erba. I canturini partono forte e prendono in mano subito la gara per poi controllare senza problemi.

Il tabellino di Ceam Cantù-Le Bocce Erba 70-50

Parziali: 22-10, 43-21, 58-36

Ceam Cantù: Cambria, Sampietro 3, Terzaghi 2, Saldarini 2, Invernizzi 5, De Lucca M. 14, Olgiati 4, Varani 4, Cassa, Cozza 14, De Lucca A. 14, Corti 8. All. Rumi, Vice All. Besio.

Le Bocce Erba: Vismara, Galluzzo 12, Casati, Provenzano 2, Arena 3, Gregori, Frigerio, Croci 2, Mattioli 8, Clerici 4, Vitali 10, Corti 9. All. Zupone.