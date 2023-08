Progetto Giovani Cantù: prosegue a suon di vittorie il torneo continentale per gli azzurri a Skopie.

Progetto Giovani Cantù: tris vincente e primato nel girone D per il brianzolo Bandirali e l'Italia U16 agli Europei

Terza vittoria consecutiva e primato nel girone D per l'Italia Under16 e per Luca Bandirali cestista del Progetto Giovani Cantù protagonisti agli Europei di categoria in corso di svolgimento a Skopie in Macedonia del Nord. Ieri infatti gli azzurrini hanno battuto anche la Slovenia per 83-74 assicurandosi il primo posto nel girone. Oggi giornata di riposo poi domani, mercoledì 9, Bandirali e compagni torneranno in campo per gli ottavi di finale dove affronteranno il Belgio quarta classificata nel girone B con tre sconfitte. Palla a due alle ore 16 (live su YouTube FIBA).

Il tabellino di Slovenia-Italia 74-83

Parziali: 17-24, 38-45, 60-67

Slovenia: Repic 4 (2/2), Boisa 11 (5/8, 0/1), Hribar 2 (1/1), Lazarevski 24 (5/12, 1/6), Stular, Ivanusa-Medjedovic 2 (1/1), Bukvic (0/1, 0/1), Jereb 2 (1/3, 0/1), Mahmutovic 12 (3/8, 1/5), Lapajne 8 (4/5), Strnad 5 (0/1, 1/1), Sanador 4 (2/2). ALl. Gornjec

Italia: Ceccato 3 (0/1, 1/2), Perez 13 (6/13, 0/1), Mathis 17 (4/7, 1/5), Nistrio ne, Hassan (0/1, 0/1), Granai (0/3), Carnevale 11 (1/1, 0/2), Abreu (0/1), Accorsi 17 (1/2, 4/8), Bandirali, Lonati 18 (3/5, 3/10), Garavaglia 13 (4/8, 1/9). All. Mangone

Questo il calendario del girone D

5 agosto ore 16 Italia-Turchia 101-68, Slovenia-Montenegro 84-67

6 agosto ore 21 Italia-Montenegro 88-69, Turchia-Slovenia 60-74

7 agosto ore 16 Italia-Slovenia 74-83, Montenegro-Turchia 79-71

8 agosto Riposo

9 agosto Ottavi di finale ore 16 Italia-Belgio

Il 14 agosto Rientro in Italia e Fine raduno.

Classifica Girone D

Italia 6; Slovenia 4; Montenegro 2; Turchia 0.