Progetto Giovani Cantù: U15 ko con l’Olimpia Milano, U13 corsari a Pescate

Il rientro in campo dopo le feste ha portato una vittoria e una sconfitta per le squadre PGC

Cantù · 12/01/2026 alle 08:45

Dopo le festività sono ripartiti i campionati anche per le squadre del Progetto Giovani Cantù. Subito big match per la formazione Under15 Eccellenza della Cierre Ufficio che però è stata travolta sul campo della capolista Olimpia Milano per 108-73.

Tabellino di Olimpia Milano-Cierre Ufficio Cantù 108-73

Parziali: 28-22, 59-39, 85-60)
Olimpia Milano: Angelucci 13, Costa 4, Grandi 4, Perlo 6, Pedrocchi 7, Digiorgio 6, Gambino 10, Ferrante 10, Veggetti 17, Buzzetti 13, Carbognin 4, Clerici 14. All. Diamante.
Ci.Erre Ufficio Cantù: Cunio 3, Marenco, Sanvito, Tonetto 13, Fioravanti 6, Ferretto 12, Colombo 7, Olgiati, Galimberti 9, Castoldi, Molteni 8, Torchio 15. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli.

PGC U15 a Talent's in play - foto social PGC cantù
PGC U15 ko a Milano- foto social PGC Cantù

Ripartenza vincente invece per gli Under13 Gold della Geneco Cantù che ieri si sono imposti in volata sul campo del Pescate per 57-60 al termine di una gara molto combattuta e risolta in rimonta nel finale.

Il tabellino di Centro Basket Pescate-Geneco Cantù 57-60

Parziali: 17-24, 31-29, 48-44
Geneco Cantù: Guglielmetti 5, Marzoli, Balestrini 2, Casati 4, Sellitto 4, Bianchi 16, Valsiglio 10, Rizzini, Neuman 15, Sibio, Reclari 4, Basile. All. Alberio, Vice All. Besio.

Geneco cantù Under13
