Progetto Giovani Cantù: U15 ko con l’Olimpia Milano, U13 corsari a Pescate

Dopo le festività sono ripartiti i campionati anche per le squadre del Progetto Giovani Cantù. Subito big match per la formazione Under15 Eccellenza della Cierre Ufficio che però è stata travolta sul campo della capolista Olimpia Milano per 108-73.
Tabellino di Olimpia Milano-Cierre Ufficio Cantù 108-73
Parziali: 28-22, 59-39, 85-60)
Olimpia Milano: Angelucci 13, Costa 4, Grandi 4, Perlo 6, Pedrocchi 7, Digiorgio 6, Gambino 10, Ferrante 10, Veggetti 17, Buzzetti 13, Carbognin 4, Clerici 14. All. Diamante.
Ci.Erre Ufficio Cantù: Cunio 3, Marenco, Sanvito, Tonetto 13, Fioravanti 6, Ferretto 12, Colombo 7, Olgiati, Galimberti 9, Castoldi, Molteni 8, Torchio 15. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli.
Ripartenza vincente invece per gli Under13 Gold della Geneco Cantù che ieri si sono imposti in volata sul campo del Pescate per 57-60 al termine di una gara molto combattuta e risolta in rimonta nel finale.
Il tabellino di Centro Basket Pescate-Geneco Cantù 57-60
Parziali: 17-24, 31-29, 48-44
Geneco Cantù: Guglielmetti 5, Marzoli, Balestrini 2, Casati 4, Sellitto 4, Bianchi 16, Valsiglio 10, Rizzini, Neuman 15, Sibio, Reclari 4, Basile. All. Alberio, Vice All. Besio.