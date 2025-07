Progetto Giovani Cantù ufficializza il play azzurro Lorenzo Zotti Pavlovic

Pallacanestro giovanile

Il club biancoblù ha annunciato il primo colpo di mercato per quanto riguarda i giocatori

Continua la campagna acquisti estiva del Progetto Giovani Cantù che dopo aver riabbracciato i ritorni di Antonio Visciglia quale nuovo responsabile tecnico e Luca Ansaloni come nuovo allenatore U19/b, ha da poco annunciato un vero colpaccio per quanto riguarda i giocatori.

L'acquisto

In queste ore il club canturino infatti ha ufficializzato la prima bomba del mercato atleti che porta il nome di Lorenzo Zotti Pavlovic. Lorenzo è un play-guardia classe 2009 di 192 cm, di origini italo-montenegrine che arriva da Forlì ed è attualmente in raduno con la Nazionale Italiana Under16 insieme ad altri due cestisti canturini Simone Ventura e Federico Bagordo in preparazione dei Campionati europei Europei di Tbilisi di Agosto

Così il GM canturino Sergio Borghi presenta il nuovo arrivato: