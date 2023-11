Progetto Giovani Cantù: ultimo quarto strepitoso e la Columbus U19 doma Desio 85-68

Incredibile vittoria in rimonta nel 5° turno Interregionale per la squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. La Columbus infatti dopo una gara davvero avvincente e molto equilibrata. È riuscita a vincere in casa battendo il fanalino di coda Desio grazie al super parziale di 32-13 piazzato nell'ultimo quarto.

Terzo successo per i canturini diretti da coach Guido Saibene che salgono così a quota 6 punti e si preparano al big match di settimana prossima sul campo della capolista Don Bosco Crocetta Torino.

Il tabellino Columbus Cantù-Aurora Desio: 85-68

Parziali: 13-14, 35-34, 53-55.

Columbus Cantù: Meroni 21, Clerici 18, Tosetti 15, Cattaneo, F. Mazzoleni 7, Beltrami 5, Greppi 5, Bandirali 5, Ferrari 2, Marelli, Moscatelli, A. Mazzoleni.

Programma del 5° turno girone 1 Under19 Eccellenza

Lunedì 30 ottobre ore 19.15 Cantù-Desio 85-68; martedì 31 Vado-My Basket Genova 70-66, Varese Academy-Gran Torino 81-71, giovedì 2 novembre Pallacanestro Varese-Don Bosco Crocetta Torino, Reale Mutua Torino-Borgomanero; il 7 dicembre Campus Piemonte-Derthona.

Classifica girone 1 Under19 Eccellenza

Pall. Varese, Crocetta Torino 8; Campus Piemonte, Borgomanero, Cantù, Vado, Varese Academy 6; Derthona 4 Reale Mutua Torino, Gran Torino 2; My Basket Genova, Desio 0.

Programma del 6° turno girone 1 Under19 Eccellenza

Lunedì 6 novembre My Basket Genova-Desio, Derthona-GranTorino, Borgomanero-Campus Piemonte, Reale Mutua Torino-Pall. Varese; martedì 7 ore 21 Crocetta Torino-Cantù, Varese Academy- Vado.