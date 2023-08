Progetto Giovani Cantù: si è da poco conclusa la gara dei quarti di finale del torneo continentale a Skopie.

Progetto Giovani Cantù, ultim'ora: è semifinale Europea per il brianzolo Bandirali e l'Italia U16

Sente aria di podio e medaglia l'Italia Under16 con il cestita del Progetto Giovano Cantù Luca Bandirali che pochi minuti fa si è qualificata per la semifinale dei campionati Europei di categoria in corso di svolgimento a Skopie in Macedonia. Gli azzurrini infatti hanno battuto nei quarti di finale i pari età della Germania per 75-56 con l'ennesima ottima prova corale. Per Bandirali e compagni si apre così la porta della semifinale che li vedrà affrontare sabato 12 alle ore 18.30 la vincente della sfida Francia-Grecia in campo tra poco. Domenica le finali (tutte le gare indiretta su YouTube FIBA.

Il tabellino di Italia-Germania 75-56

Parziali: 22-11, 43-32, 59-50

Italia: Ceccato, Perez , Ma9this 9, Nistrio 4, Hassan, Granai, Carnevale 5, Abreu 6, Accorsi 8, Bandirali, Lonati 8, Garavaglia 26. All. Mangone

Questo il calendario del girone D

5 agosto ore 16 Italia-Turchia 101-68, Slovenia-Montenegro 84-67

6 agosto ore 21 Italia-Montenegro 88-69, Turchia-Slovenia 60-74

7 agosto ore 16 Italia-Slovenia 74-83, Montenegro-Turchia 79-71

8 agosto Riposo

9 agosto Ottavi di finale ore 16 Italia-Belgio 102-72

10 Agosto quarti di finale ore 13.30 Italia-Germania 75-56

12 Agosto semifinale ore 18.30 Italia-Francia/Grecia

Il 14 agosto Rientro in Italia e Fine raduno.

Classifica Girone D

Italia 6; Slovenia 4; Montenegro 2; Turchia 0.