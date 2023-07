Progetto Giovani Cantù: ieri si è chiuso il Torneo di Logrono ultimo test in vista degli Europei.

Progetto Giovani Cantù: un ottimo Greppi non basta all'Italia Under18 che va ko con la Grecia

Un ottimo Riccardo Greppi, lungo del Progetto Giovani Cantù, non è bastato all'Italia Under18 per evitare il ko ieri nell'ultimo match del Torneo Internazionale di Logroño che si è giocato nel fine settimana. Questo quadrangolare è stato utile alla nazionale azzurra in preparazione dei campionati Europei in programma a Nis (Serbia), dal 22 al 30 luglio. Dopo il ko dell’esordio contro la Lituania (69-77), e la vittoria contro i padroni di casa della Spagna (60-58), ieri la squadra di coach Capobianco è stata battuta dalla Grecia per 76-59 nonostante la più che positiva prova del centro del PGC Riccardo Greppi. L'Italia ha così chiuso il torneo al terzo posto e oggi fa ritorno a Roma prima di volare in Serbia per l’Europeo. In Serbia Greppi e compagni saranno inseriti nel Girone D dove debutteranno il 22 luglio contro la Grecia, poi il 23 sfida alla Danimarca e chiusura del girone il 24 contro la e Spagna.

Il tabellino di Grecia-Italia 76-59

Parziali; 22-22, 37-36, 60-46

Grecia: Paraskevopoulos 4 (2/2), Vasilantoniakis 6 (3/6), Maragkoudakis 12 (5/7, 0/2), Kalliontzis 3, Kamperidis 11 (3/5, 1/1), Vasileioy (0/1, 0/3), Chitikoudis 5 (2/6), Sprintzios 3 (1/2, 0/1), Samodourov, Liotopoulos 19 (4/10, 3/8), Abosi 6 (0/1, 2/2), Komnianidis 7 (1/2, 1/3). All. Ziagkos

Italia: Torresani 6 (1/1, 1/4), Conte 4 (2/5, 0/2), Miccoli 5 (1/3, 0/3), Tadiotto (0/2), Sarr (0/1, 0/1), Pozzato 7 (1/2, 1/2), Van der Knapp 1 (0/2, 0/1), Marangon 9 (3/8, 1/1), D’Amelio 5 (2/3), Ferrari 5 (1/2, 1/2), Greppi 13 (6/6, 0/1), Zanetti 4 (2/2, 0/1). All. Capobianco

I risultati del Torneo Internazionale di Logroño

1° turno venerdì 14 luglio

Italia-Lituania 69-77, Spagna -Grecia 96-097 dts

2° turno sabato 15 luglio

Italia-Spagna 60-58, Lituania-Grecia 54-40

3° turno domenica 16 luglio

Ore 18 Italia-Grecia 59-76, Spagna-Lituania 61-79.

Classifica finale del torneo di Logrono

Lituania 6; Grecia 4; Italia 2; Spagna 0.