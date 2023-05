Progetto Giovani Cantù: news importanti dal Progetto di Qualificazione Territoriale.

Progetto Giovani Cantù: un poker canturino in raduno con la selezione lombarda 2009

Ancora belle notizie e convocazioni prestigiose per gli atleti del PGC. Il Comitato Regionale Lombardo, nell’ambito del Progetto di Qualificazione Territoriale per l'annata 2009 ha organizzato un nuovo raduno in programma a Carugate (MI) presso il PalaSport di Via del Ginestrino per giovedì 4 maggio 2023. Per l'allenamento delle ore 17 - 18.30 sono stati convocati anche quattro cestisti canturini, si tratta di:

CASTOLDI FILIPPO 2009

MOSCATELLI MICHELE 2009

POZZI CHRISTIAN 2009

SIRONI FEDERICO

STAFF Comitato Regionale Lombardo

PRESIDENTE FIP C.R.L. MAGGI GIORGIO

DIRIGENTE FIP C.R.L. GUFFANTI ENRICO PIETRO

REFERENTE TECNICO TERRITORIALE VITALI LUCA

SENIOR ASSISTANT R.T.T. RE GIANPAOLO GEROLAMO

COORDINATORE TECNICO CIUFFO ENRICO

RESPONSABILE PREPARATORI FISICI MOLINA ANDREA

PREPARATORE FISICO DIONIGI MARTINA

FISIOTERAPISTA CERIANI GABRIELE

RTP COMO COSTACURTA MATTIA