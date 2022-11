Progetto Giovani Cantù: si è giocato il 5° turno del girone Interregionale Under19.

Progetto Giovani Cantù: una Columbus da brividi schianta la Fortitudo Bologna e resta in vetta

Prova maiuscola per la squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che nella notte di Halloween ha fatto vedere le streghe alla Fortitudo Bologna battendola con un rotondo 98-72 e confermandosi così in vetta al girone 3 Interregionale. Prossimo turno per la Columbus Cantù lunedì 14 novembre a Cernusco.

Il tabellino di PGC CANTÙ -FORTITUDO BOLOGNA 98-72

Parziali 30-14, 48-35, 67-48)

PGC Cantù: Cattaneo, Tosetti 12, Moscatelli 3, Meroni 20, Trombetta, Stefanov 18, Elli 3 Borsani 8, Brembilla 7, Greppi 4, Tarallo 21, Toluwa 2. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli.

Fortitudo Bologna: Gabrielli, Usai 6, Bonfiglioli 11, Natalini 6, Gambini, Galantini 6, Zedda 11, Sciarrabba 6, Mingotti 3, Pavani 18, Casali 9. All. Breveglieri.

Calendario del 5° turno girone 3 Under19 Eccellenza 2022/23

Lunedì 31 ottobre ore 19,15 Cantù-Fortitudo Bologna 98-72, Virtus Bologna-EA7 Milano 83-76, Desio-Vis Ferrara 81-64, Reggio Emilia-Pall. Varese 93-87, Cremona-Fidenza 86-71. Libertas Cernusco-Urania

Classifica girone 3 Under19 Eccellenza 2022/23

Cantù, Desio, Cremona 8; EA7 Milano, Fortitudo Bologna, Urania Milano,Reggiana 6; Pallacanestro Varese, 4; Vis Ferrara, Virtus Bologna, 2; Libertas Cernusco, Fulgor Fidenza 0.

Calendario del 6° turno girone 3 Under19 Eccellenza 2022/23

Lunedì 7 novembre Milano-Cremona, Vis-Virtus Bologna, Fortitudo-Desio, Varese-Cernusco, Fidenza -Urania, rinviata al 28/11 Cantù-Reggio Emilia.