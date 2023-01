Progetto Giovani Cantù: una super Columbus schianta la Virtus Bologna e tiene la vetta 

Progetto Giovani Cantù si è giocato ieri il 2° turno di ritorno del girone 3 Interregionale Under19.

Progetto Giovani Cantù: il team di coach Costacurta dopo un primo quarto equilibrato ha cambiato marcia e si è imposto con un largo 104-58

Prova di forza della squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che ieri per il 2° turno di ritorno del campionato Interegionale 3 ha travolto in casa la Virtus Segafredo Bologna con il punteggio di 104-58. Dopo un primo quarto equilibrato la squadra di coach Mattia Costacurta è volata via dilagando dopo l'intervallo. Con questo successo la Columbus mantiene la vetta del girone e tornerà in campo lunedì 30 gennaio ad Assago contro l'EA7 Milano che all'andata s'impose in Brianza per 82-93.

Il tabellino di Columbus Cantù-Virtus Segafredo Bologna 104-58

Parziali 22-22, 48-34, 76-42)

Columbus Cantù: Tosetti 6, Stefanov 13, Meroni 11, Moscatelli 13, Terragni, Clerici 10, Elli 15, Trombetta 8, Borsani 6, Tarallo 11, Brembilla 5, Greppi 6. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Acker.

Virtus Bologna: Bianchini 4, Collina 2, Francesconi, Ventura 5, Zanasi, Cappellotto 5, Faldini 13, Baiocchi 4, Garuti 2, Minelli 2, Martini 21, Boggian. All. Lolli.

Programma dell'13° turno, secondo di ritorno del girone Interregionale 3

Lunedì 23 gennaio ore 19.15 Columbus Cantù-Virtus Segafredo Bologna 104-58, VIS-Urania 75-72, Fidenza-Fortitudo Bologna 83-96, Cernusco-Reggio Emilia 80-82, Cremona-Desio 75-68; giovedì 26 Pall. Varese- EA7 Milano,

Classifica girone Interregionale 3

Cantù, Cremona 22; Fortitudo Bologna 18; Urania Milano 16; Desio 14; Pall. Varese, EA7 Milano 12; Reggio Emilia 10; Virtus Bologna, Fidenza 8; Vis Ferrara 6; Libertas Cernusco 4.

Programma dell'14° turno, terzo di ritorno del girone Interregionale 3

Lunedì 30 gennaio ore 20.45 EA7 Milano-Columbus Cantù, Urania-Fortitudo, Virtus Bologna-Desio, Vis Ferrara-Varese; martedì 31 Fidenza-Reggio Emilia.