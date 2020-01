Progetto Giovani Cantù una super Hollywood Kart batte la Novipiù e torna in vetta

Progetto Giovani Cantù dopo il 2° turno ritorno Under18 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù il team di coach Costacurta ribalta la differenza canestri ed è prima

Grande prestazione della squadra Under18 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che torna in vetta al suo girone. Il team di coach Mattia Costacurta e griffato Hollywood Kart ha compiuto l’impresa di andare a vincere sul campo della capolista Novipiù Campus ribaltando a suo favore la differenza canestri e agganciarla così il vetta alla classifica. In evidenza per i canturini Gabriele Procida. Cantù tornerà in campo lunedì 3 febbraio ancora in trasferta ospite del Cus Torino (ore 20-45=) già battuto all’andata per 109-59.

Il tabellino di NOVIPIÙ CAMPUS PIEMONTE – HOLLYWOOD KART CANTÙ 67-89

Parziali 26-22, 40-32, 52-60

Novipiù Campus Piemonte: Arduino, Ciuffreda ne, Castellino 7, Merello 4, Framarin 2, Mortarino 7, Perotti 4, Origlia 18, Reggiani 10, Jakimovski 5, Obakhavbaye ne, Cerruti 10. All. Spanu, Vice All. Mosso, Longo.

Hollywood Kart Cantù: Caglio 7, Lanzi 7, Arienti 8, Pozzi 2, Procida 22, Di Giuliomaria 12, Quarta 3, Mirkovski 9, Ziviani 3, Boev 2, Bresolin 12, Marazzi 2. All. Costacurta, Vice All. Di Giuliomaria.

