Progetto Giovani Cantù una super Uniweb cala il "centello" e sbanca anche Bernareggio

Pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù la squadra biancoblù di coach Federico Castoldi si conferma in grande salute e si è imposta con un larghissimo 57-101

Sulla scia del recente successo nel Trofeo Chicco Ravaglia, la squadra Under14 Elite del Progetto Giovani Cantù è tornata in campo anche nel campionato lombardo e ha messo a segno un'altra vittoria importante. Nel 3° e ultimo turno d'andata del girone Top Blu ieri la Uniweb di coach Federico Castoldi è andata a sbancare il campo di Bernareggio con una prova di forza imponendosi per 57-101. Cantù tornerà in campo domenica 8 maggio quando in casa alle ore 11.15 riceverà la Libertas Cernusco appena battuta nel match d'andata per 57-69.

Il tabellino di BASKET BERNAREGGIO - UNIWEB CANTÙ 57-101

(18-25, 35-51, 49-75)

Uniweb Cantù: Molteni 4, Aru, De Rosa 8, Zimonjic 8, Ventura 2, Besana 5, Rossi 16, Carlotta 11, Calvio 18, Ghirardi 2, Panceri 13, Bandirali 14. All. Castoldi, Vice All. Roncoroni. Il cartellone del 3° turno ultimo d'andata del girone TopBlu Under14 Elite Mercoledì 20 aprile Bernareggio-Cantù 57-101, il 28/4 Legnano-Libertas Cernusco.

Classifica del girone TopBlu Under14 Elite

Aba Legnano, Cantù 4; Bernareggio 2; Libertas Cernusco 0.