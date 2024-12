Progetto Giovani Cantù: gli Under13 Gold corsari a Varese per 39-69

Colpo crosso della squadra Under13 Gold del Progetto Giovani Cantù, corsara per andare a fare bottino pieno su campo della Conforama Academy Varese.

Che numeri l'Under13 Gold

I giovani canturini diretti da coach Matteo Alberio sono partiti subito forte in questo derby e lo hanno preso in mano fin da subito doppiando gli avversari già alla pausa lunga. Dopo l'intervallo il PGC ha continuato a macinare gioco e si è imposto con un largo 39-69 che lo mantiene al secondo posto del girone C lombardo. Cantù tornerà in campo per il 9° e ultimo turno d'andata il domenica 15 dicembre quando ospiterà il Don Bosco.

Il tabellino di Conforama Academy Varese-PGC Cantù 39-69

Parziali: 7-23, 20-42, 27-57.

PGC Cantù: D’Aloia 16, Fedeli, Molteni 3, Sellitto 2, Formenti 11, Balestrini 12, Moscatelli 8, Mangeruca, Turati 1, Bazzi 11, Vivinetto, Anzani 5. All. Alberio, Vice All. Pietri.