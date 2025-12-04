Progetto Giovani Cantù Under14: l’Uniweb vola nel Gold, derby in famiglia nel Silver

Che bel momento per le squadre Under14 del Progetto Giovani Cantù. Nel campionato Gold continua a volare l’Uniweb di coach Matteo Bonassi che ha vinto in casa travolgendo la Robur Varese per 95-57.
Il tabellino di Uniweb Cantù- Robur Varese 95-57
Parziali: 29-19, 44-35, 73-45
Uniweb Cantù: D’Aloia 6, Mascheroni 9, Formenti 16, Lombardi 5, Olgiati F. 8, Gallinoni 6, Balestrini 4, Galimberti 25, Moscatelli 7, Santonastasi 3, Olgiati R. 6, Aiolfi. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.
Fari puntati invece nel campionato U14 Silver sul derby in famiglia tra i “grandicelli” in maglia Ceam e i cuginetti in maglia Geneco. Bella partita che ha visto il successo della Ceam ma alla sirena finale festa per tutti…in famiglia.
Il tabellino di Ceam Cantù- Geneco Cantù 80-25
Parziali: 20-5, 38-12, 63-16
Ceam Cantù: Mottadelli, Fedeli 6, D’Arasmo 10, D’Onofrio 2, Tagliarino 5, Mangeruca 6, Molteni 5, Turati 12, Bruno 4, Anzani 14. Borghesi 4, Sylla 12. All. Pietri, Vice All. Roncoroni.
Geneco Cantù: Guglielmetti 5, Mormandi, Coppola 3, Tettamanti, Marzoli, Casati 6, Tinivella, Valsiglio 9, Rizzini, Neuman, Sibio 2, Basile. All. Alberio, Vice All. Besio.