Progetto Giovani Cantù: Under14 stoppati a Milano, gli U13 griffati LA Clippers subito travolgenti 

Parte male il girone di ritorno del campionato Under14 Gold per il Progetto Giovani Cantù che ha perso sul campo della quotata EA 7 Olimpia Milano per 94-27. La squadra diretta da coach Matteo Cara tornerà in campo Sabato 25 gennaio quando alle ore 17.30 riceverà il Milanotre che all'andata si impose con un netto 94-46.

Tabellino di OLIMPIA MILANO - UNIWEB CANTÙ 94-27

Parziali: 19-13, 43-22, 73-25

Uniweb Cantù: Imberti, De Lucca 2, Moscatelli, Balestrini 2, Riva, Galli, Cunio 2, Galvano 1, Cozza, Sanvito 3, Castoldi 5, Torchio 12. All. Cara, Vice All. Roncoroni.

Nel campionato Under13 Gold debutto vincete per il PGC Cantù abbinato alla franchigia dei Los Angeles Clippers nella prima sfida di campionato valida per il Junior NBA FIP League 2024/25 , il grade torneo regionale che vede al via le 30 squadre del campionato Under 13 Gold lombardo abbinate ad altrettanti team NBA. I giovani U13 di Cantù hanno subito travolto i San Antonio Spurs del Mago Gorla per 102-22. Gli U13 canturini torneranno in campo domenica 26 alle ore 11 ospiti dei Denver Nuggets Comense in un derby lariano a"stelle e strisce".