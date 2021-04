Progetto Giovani Cantù Under15 Eccellenza esordio vincente contro Cernusco

Progetto Giovani Cantù si è aperta ufficialmente la stagione agonistica del vivaio brianzolo.

Progetto Giovani Cantù il team di coach Di Giuliomaria ha vinto il debutto, dopo più di un anno di attesa, per 75-62

Si è aperta ufficialmente la stagione agonistica del Progetto Giovani Cantù dopo un’attesa lunga più di un anno. Domenica scorsa a fare da apripista sono stati gli Under15 Eccellenza della Cierre Ufficio allenati da coach Cristian Di Giuliomaria che hanno esordito in casa superando la Libertas Cernusco per 75-62. Palpabile l’emozione di tornere in campo e respirare aria di partita ma do po pochi minuti i ragazzi della Cierre hanno iniziato a macinare gioco e a prendere in pugno la gara andando all’intervallo avanti di 16 punti. Anche nella seconda parte del match Cantù ha continuato a mantenere il vantaggio anche se va dato merito agli avversari, diretti da un ex tecnico canturino quale Alessandro Carletti, di non aver mai mollato. Si è arrivati così all’ultimo quarto con il PGC che ha gestito forze e vantaggio conquistando il primo atteso referto rosa della stagione. Buona la prima quindi per gli U15 che torneranno in campo il 16 maggio a Desio. Il 4 maggio invece debutteranno gli Under16 Eccellenza del PGC in casa contro Pall. Varese mentre il giorno seguente, il 5 maggio toccherà agli Under18 canturini debuttare a Masnago contro Pall. Varese.

Il tabellino di CIERRE UFFICIO CANTÙ – LIBERTAS CERNUSCO 75-62 Parziali 18-12, 46-30, 55-38 Cierre Ufficio Cantù: Rigamonti 3, Azzolini 15, Tarabini 3, Grazzi 4, Amadori 5, Confalonieri 7, Dioum 7, Bezzi, Ferrari 4, Mazzoleni F. 4, Moscatelli 14, Mazzoleni A. 9. All. Di Giuliomaria, Vice All. Rumi. Libertas Cernusco: Colnaghi 16, Assi 7, Montanari 5, Cioce, Bortolotti 2, Sessi, Lasscoij 3, Merlo 6, Brambilla 3, Zoppi 17, Gazzola, Buvi 3. All. Carletti, Vice All. Comaschi.

.