Progetto Giovani Cantù: Under17 al Torneo Summer Jit a Lissone

Primo appuntamento stagionale per la squadra Under17 del Progetto Giovani Cantù Eccellenza che da oggi, venerdì 6 settembre, e per tutto il weedend sarà impegnata a Lissone.

Under17 in trasferta

A artecipare al torneo SUMMER JIT - Trofeo Carrefour Market, quarta edizione dello "spin-off" del JIT riservato alle categorie U17 (2 tornei) e U15 per un totale di 14 squadre che si daranno battaglia sui campi da gioco del Palazzetto Dello Sport di via Conti e del PalaFarè di via Caravaggio, saranno proprio gli Under17 del Progetto Giovani Cantù.

Cantù partecipa al torneo a sei squadre riservato alla categoria Under17 Eccellenza ed è inserita nel girone B con College Borgomanero e Urania Milano. Nel girone A invece giocano i padroni di casa del Lissone, Varese Basketball e ABA Legnano. Il torneo si apre oggi con le prime partite mentre la squadra canturina allenata da coach Guido Saibene scenderà in campo domani con un doppio impegno alle ore 12 contro l'Urania e alle 18 contro Borgomanero. Domenica 8 tutte le finali,

Questo il programma del torneo di Lissone U17

Venerdì 6 settembre

ore 18.30 Lissone-Legnano, ore 20.30 Borgomanero-Urania

Sabato 7 settembre

Ore 10 Lissone-Varese, ore 12 Cantù-Urania, ore 15,30 Varese-Legnano ore 18 Cantù-Borgomanero

Domenica 8 settembre

Ore 14.30 finale 5°-6° posto, ore 16.30 finale 3°-4° posto, ore 18.30 finale 1°-2° posto.

Calendario e risultati su www.jitlissone.it