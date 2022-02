Progetto Giovani Cantù: Uniweb avanti tutta super anche l'ostacolo Gallarate

Pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù: si è giocato il 7° turno di ritorno Under14 Elite.

Progetto Giovani Cantù: il team di coach Federico Castoldi vince in casa per 75-58 e si conferma al vertice

Continua il buon momento della squadra Under14 Elite del Progetto Giovani Cantù che veleggia ai vertici del girone A lombardo. L'Uniweb infatti nel weekend scorso ha vinto il 7° turno di ritorno superando in casa il Gallarate per 75-58. Ora i ragazzi di coach Castoldi torneranno in campo sabato 26 febbraio per il recupero del 1° turno di ritorno quando saranno ospiti del Busto Arsizio già battuto all'Esordio.

Il tabellino di UNIWEB CANTÙ - BASKETBALL GALLARATE 75-58

(19-18, 44-33, 54-45)