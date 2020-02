Progetto Giovani Cantù Uniweb beffata da Desio in casa

Progetto Giovani Cantù dopo il 5° turno U13 Top Rosso.

Progetto Giovani Cantù i biancoblù lunedì 17 ospiti del fanalino Basket Stezzano

Il 5° turno d’andata del girone Top Rosso si è rivelato veramente beffardo per la squadra Under13 del Progetto Gioavni Cantù. L’Uniweb di coach Galimberti infatti è stata battuta in casa in volata dall’Aurora Desio per 76-77 e agganciata a quota 6 punti in classifica. Uniweb che tornerà in campo lunedì 17 ospite del fanalino di coda Basket Stezzano nero (ore 17.15).

Il tabellino UNIWEB CANTÙ – AURORA DESIO 76 77

Uniweb Cantù: Zanella 10, Granieri 8, Grassi 2, Colombo 3, Marelli 9, Bianchi 20, Mazzon 3, Bargna 7, Molteni 2, Bandirali 4,

Prederi 8, Romanò R. All. Galimberti, Vice All. Rumi.

