Progetto Giovani Cantù: si è giocata la gara di ritorno della finale regionale Under14 Elite.

Progetto Giovani Cantù: Uniweb non fa l'impresa, cade a Milano ma è vicecampione lombarda

Niente da fare per il Progetto Giovani Cantù che non è riuscito a fare l'impresa nella finale regionale Under14 Elite. L'Uniweb Cantù di coach Matteo Alberio infatti dopo aver perso gara 1 in casa contro l'EA7 Milano, nel weekend scorso ha dovuto alzare bandiera bianca anche nel return match giocato presso lo Sport Village di Assago dove il quintetto meneghino si è imposto per 70-29. Niente impresa per la squadra canturina che però è uscita dal campo tra gli applausi e un argento al collo davvero brillante al termine di una stagione vissuta sempre al vertice e da protagonista.

Il tabellino della finale di ritorno EA7 Olimpia Milano-Uniweb Cantù 70-29

Parziali: 21-6, 37-12, 49-22.

Uniweb Cantù: Ventura 3, Sironi 7, Malano 5, Moscatelli, Petruzzelli, Brenna 2, De Lucca M. 4, Fossati 3, Castoldi 5, Imperiali, Enriquez, Besana. All. Alberio, Vice All. Cipolletta.

Il riassunto delle finale regionale

Gara 1 Uniweb Cantù- Milano 66-88, Gara 2 Milano-Cantù 70-29.