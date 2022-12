Progetto Giovani Cantù: si è giocato il 9° turno del campionato Under14 Elite.

Progetto Giovani Cantù: Uniweb nona perla vincente contro Bernareggio e vetta solitaria

Nona vittoria e vetta confermata per la squadra Under14 Elite del Progetto Giovani Cantù nel girone B lombardo. L'Uniweb di coach Matteo Alberio infatti nel posticipo domenicale del 9° turno stagionale ha battuto un ostico Bernareggio allungando già prima dell'intervallo per poi controllare fino alla fine. L'Uniweb tornerà in campo sabato prossimo a Pavia contro l'Here You Can già battuta all'andata.

Il tabellino di UNIWEB CANTÙ- BERNAREGGIO 68-45

Parziali 15-16, 38-22, 54-33

Uniweb Cantù: Imperiali 5, De Lucca M., Moscatelli 6, Andreoni 16, Brenna, Castoldi 4, Ventura 11, De Lucca A. 8, Sironi 12, Fossati 4, Pozzi, Petruzzelli 2. All. Alberio, Vice All. Cipolletta.

Il programma del 9° turno secondo di ritorno girone B Under14 Elite

Sabato 3 dicembre Desio-Legnano 52-71, Here You Can-Robur 57-70, Lissone-Gallarate 44-69; domenica 4 Cantù-Bernareggio 68-45.

Classifica girone B U14 Elite

Uniweb Cantù 18; Aba Legnano 14; Bernareggio, Gallarate 12; Robur Varese 10; Here You Can Pavia 4, Lissone 2; Desio 0.

Il programma del 10° turno terzo di ritorno girone B Under14 Elite