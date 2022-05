Progetto Giovani Cantù Uniweb sconfitta a testa alta contro la capolista Legnano

Pallacanestro giovanile risultati

Nel recupero del 1° turno di ritorno del girone Top Blu regionale sconfitta onorevole per gli Under14 Elite del Progetto Giovani Cantù che ieri sera si sono arresi sul campo della capolista Aba Legnano per 60-53 al termine di una buona gara. Fatale la partenza non brillante dei canturini costretti sempre ad inseguire ma di fatto mai capaci di riaprire la contesa. La squadra di coach Castoldi chiuderà il girone domenica 15 in casa contro Bernareggio ma è già sicura del suo secondo posto.

Il tabellino di ACCADEMIA BASKET ALTOMILANESE - UNIWEB CANTÙ 60-53

(21-14, 32-26, 49-41)

Uniweb Cantù: Molteni 10, Aru, De Rosa 2, Zimonjic 2, Romanò, Besana, Rossi 13, Carlotta 8, Calvio 4, Ghirardi 4, Panceri 10, Bandirali. All. Castoldi, Vice All. Roncoroni.

Recupero del girone TopBlu Under14 Elite

Mercoledì 11 maggio Aba Legnano-Uniweb Cantù 60-53

Classifica del girone TopBlu Under14 Elite

Aba Legnano 10; Cantù 6; Bernareggio, Libertas Cernusco 2.

Programma del 6° e ultimo turno Girone Top Blu Under14 Elite

Domenica 15 maggio ore 11.15 Cantù-Bernareggio, Libertas Cernusco-Legnano.