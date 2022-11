Progetto Giovani Cantù: si è chiuso il girone d'andata del campionato Under14 Elite.

Progetto Giovani Cantù: Uniweb sette bellezze: giro di boa da capolista e imbattuta

Finisce nel migliore dei modi l'andata per la squadra Under14 Elite del Progetto Giovani Cantù che ha chiuso il girone B in vetta da sola e imbattuta. Nell'ultimo turno la squadra di coach Matteo Alberio si è imposta sul campo della Robur Varese per 61-88. Domenica 27 il team canturino aprirà già il girone di ritorno ospite del Gallarate già ampiamente battuto all'andata per 107-42.

Il tabellino di Robur Varese-Uniweb Cantù 61-88

Parziali: 13-31, 31-55, 48-74

Uniweb Cantù: Malano 24, Ventura 18, Castoldi 9, A. De Lucca 8, Petruzzelli 7, Fossati 6, Moscatelli 6, Sironi 6, Andreoni 2, Besana 2, M. De Lucca, Pozzi. All. Alberio.

Il programma del 7° turno ultimo d'andata girone B Under14 Elite

Sabato 19 Here You Ca-Gallarate 51-59; domenica 20 ore 15 Robur Varese-Cantù 61-88, Lissone-Legnano 50-72, Desio-Bernareggio 73-86.

Classifica girone B U14 Elite

Uniweb Cantù 14; Gallarate, Aba Legnano, Bernareggio 10; Robur Varese 6; Here You Can Pavia 4, Lissone 2; Desio 0.

Il programma dell'8° turno primo di ritorno girone B Under14 Elite