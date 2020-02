Progetto Giovani Cantù Uniweb successo che vale il secondo posto

Progetto Giovani Cantù chiusa l’andata nel girone U13 Top Rosso.

Progetto Giovani Cantù i brianzoli vincono il derby con la Robur Varese

Bella vittoria in una partita importante per la squadra Under13 del Progetto Giovani Cantù che chiude l’andata al secondo Posto. L’Uniweb infatti ha vinto un match difficile come il derby contro la Robur Varese imponendosi alla distanza per 58-53. Ora salvo contro indicazioni federali in merito al Coronavirus, l’Uniweb dovrebbe tornare in campo per aprire il girone di ritorno domenica 1 marzo in casa contro Gorgonzola (ore 17.30) già battuti all’andata per 48-37.

Il tabellino di UNIWEB CANTÙ- ROBUR VARESE 58 -53

Parziali 12-10, 27-28, 49-30

Uniweb Cantù: Zanella 10, Granieri 8, Grassi 3, Colombo 2, Marelli 8, Bianchi 12, Mazzon, Bargna 11, Molteni 2, Bandirali, Prederi 2, Romanò R. All. Galimberti, Vice All. Rumi.

