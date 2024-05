Progetto Giovani Cantù: Uniweb U14 batte Bergamo, 7° posto regionale

Chiude in bellezza la sua stagione agonistica la squadra Under14 Elite del Progetto Giovani Cantù.

Progetto Giovani: Uniweb vince

L'Uniweb Cantù diretta da coach Matteo Bonassi infatti ha concluso vincendo la finale regionale per il 7°-8° posto superando in volata il Lussana Bergamo per 72-71. Decisiva una tripla segnata a 5 secondi dalla sirena finale che ha regalato ai canturini il settimo posto in Lombardia.

Il tabellino di Lussana Bergamo-Uniweb Cantù 71-72

Parziali : 16-19, 37-39, 53-52

Lussana Bergamo: D’Aquino 8, Battaglia 17, Fumagalli, Fantini 11, Gramigna 3, Pedersini, Cabrera 26, Popescu, Gabrieli, Ngom, Ciocchetti 6, D’Agostino. All. Schiavi.