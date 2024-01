Progetto Giovani Cantù: Uniweb U14 beffata in casa dal Luino che passa nel finale per 59-62

Ultimo turno casalingo della prima fase davvero amaro per la squadra Under14 Elite del Progetto Giovani Cantù. L'Uniweb diretta da coach Matteo Bonassi infatti ha perso in volata lo scontro diretto con la Virtus Luino dopo essere stata avanti per oltre 30' ma nel finale si è lasciata superare dagli avversari. L'Uniweb chiuderà la prima fase regionale domenica 4 febbraio ospite dei cugini Cucciago Bulls in un derby sentito e già vinto nel match d'andata per 55-27.

Il tabellino di Uniweb Cantù-Virtus Luino 59-62

Parziali: 15-16, 35-33, 51-48

Uniweb Cantù: Biffi, Festi 2, Frigerio, Grisoni, Sellitto 16, Buzzi 17, Molteni 5, Marelli 3, Mascheroni 2, Bonavoglia 3, Tagliabue, Gazzani 11. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli, Acker.

Pallacanestro Virtus Luino: Bagliani 17, Bruni 10, Nembri 7, Cambianica 6, Rossi 6, Dal Magro 6, Busseni 3, Talamona 3, Cascio 2, Parodi 2, Ranzoni.

Il programma del 6° turno di ritorno girone Rosso U14 Elite

Draghi Gorla-Robur Varese 42-82, Gallarate-Cucciago Bulls 84-30, Uniweb Cantù-Virtus Luino 59-62, Legnano-Milanotre 54-64

Classifica girone Rosso Under14 Elite

Legnano 20; Gallarate 18; Virtus Luino, Robur Varese 16; Uniweb Cantù 14; Draghi Gorla 10; Milanotre 8; Cucciago Bulls 2.

Il programma del 7° turno ultimo di ritorno girone Rosso U14 Elite

Sabato 3 febbraio Luino-Draghi; domenica 4 ore 10.30 Cucciago-Cantù, Robur Varese-Legnano, Milanotre-Gallarate.