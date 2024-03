Progetto Giovani Cantù: Uniweb Under14 travolge a domicilio il Lissone e sfiora il centello

Il turno pre pasquale ha regalato una sorpresa vincente alla squadra Under14 Elite del Progetto Giovani Cantù. L'Uniweb diretta da coach Matteo Bonassi infatti ha iniziato bene il girone di ritorno del suo girone Silver travolgendo in casa il Lissone per 98-49 mantenendosi così in vetta alla classifica in codominio con il Lussana Bergamo a quota 20 punti. Cantù tornerà in campo dopo le festività domenica 7 aprile ospite del Basket Seregno.

Il tabellino di Uniweb Cantù-Lissone 98-49

Parziali: 29-17, 47-25, 79-39

Uniweb Cantù: Barreca 5, Biffi 5, Festi 3, Frigerio 6, Grisoni 12, Sellitto 27, Buzzi 10, Marelli 14, Mascheroni 2, Bonavoglia 4, Rainoldi 2, Gazzani 8. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli, Acker.

Pallacanestro Lissone: Ionita 4, Galbiati, Parrella 2, Mauri, Galimberti 2, Attina 4, Stucchi 13, Rusconi 6, Gruffé, Bani, De Simeis 6, Merenna 12. All. Girotto.

Risultati 4° turno ritorno girone Silver

Uniweb Cantù-Lissone 98-49. Lussana Bergamo-Milanotre 70-60, Seregno-Draghi Gorla 54-65, mercoledì 3 aprile ore 20 Cucciago Bulls-Cernusco.

Classifica girone Silver

Lussana Bergamo, Uniweb Cantù 20; Draghi Gorla 14; Cernusco 12; Milanotre 10; Seregno 6; Cucciago Bulls 4; Lissone 0.