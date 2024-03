Progetto Giovani Cantù: un'ottima Cierre Ufficio U15 non basta e si arrende alla corazzata EA7 Milano

Non è bastata una grande prova alla squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù per vincere il big match domenicale del girone Gold play-in contro la corazzata EA7 Milano. Ieri infatti la Cierre Ufficio diretta da coach Guido Saibene è stata protagonista di una partita generosa giocata alla pari con i quotati avversari che però sono sempre stati avanti e bravi a tenere a distanza i brianzoli andando così a bissare il successo dell'andata e consolidando il loro primato nel girone. Cantù resta saldamente al secondo posto quando mancano due turni alla fine del girone e tornerà in campo sabato prossimo ospite del Lussana Bergamo.

Tabellino di Cierre Ufficio Cantù-Olimpia EA7 Milano 63-71

Parziali: 17-24, 38-39, 51-60

Cierre Ufficio Cantù: Moscatelli, Andreoni 2, Castoldi 7, Pizzamiglio, Ventura 12, De Lucca, Malano 19, Sironi 10, Fossati 6, Pozzi 3, Enriquez, Fortis 4. All. Saibene, Vice All. Alberio, Cipolletta.

Olimpia Milano: Costantini 2, Casario, Modica 2, Vogogna 11, Dozio 8, Salina 2, Compaore 3, Firpo, Nicolodi 7, Babingila 18, Sguazzin 11. All. Bertoli, Vice All. Alberti.

Risultati del 6° turno play-in Girone Gold

Legnano-Cernusco 83-110, Bernareggio-Lussana 61-57, Robur Varese-Caluschese 70-42; domenica 3 Cierre Ufficio Cantù-EA7 Milano 63-71.

Classifica play-in Girone Gold

EA7 Olimpia Milano 24; Cierre Ufficio Cantù 20; Legnano 12; Robur Varese, Lussana Bergamo, Libertas Cernusco, Bernareggio 10; Caluschese 0.

Programma del 7° turno play-in Girone Gold

Venerdì 8 marzo Libertas Cernusco-Bernareggio; sabato 9 Caluschese-Legnano, ore 18 Lussana Bergamo-Cantù; domenica 10 Milano-Robur Varese.