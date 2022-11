Progetto Giovani Cantù: si è aperto il girone di ritorno del campionato Under17 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù: Viaggiator Goloso che impresa, in rimonta stoppa la capolista Brescia

"Impresona" quella messa a segno ieri sera dalla squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Nel primo turno di ritorno del girone B lombardo infatti il Viaggiator Goloso di coach Sorci è riuscito a fermare la corsa ancora imbattuta della capolista Brescia superandola in rimonta per 86-83. Dopo aver inseguito per oltre tre quarti infatti i canturini nell'ultima frazione hanno trovato la zampata per piazzare il sorpasso vincente. Cantù tornerà in campo mercoledì prossimo per il 2° turno di ritorno ospite della Blu Orobica Bergamo già battuta all'andata in casa per 88-81.

Il tabellino di IL VIAGGIATOR GOLOSO CANTÙ - POLLINI BRESCIA 86-83

Parziali 20-23, 44-47, 64-60

PGC Cantù: Amadori 11, Grazzi 7, Beltrami 17, Bianchi, Morton 2, Ferrari, Moscatelli 10, Dioum 8, Bezzi, Mazzoleni A. 7, Marelli, Mazzoleni F. 24. All. Sorci, Vice All. Bonassi, Roncoroni..

Il programma dell'8° turno, primo di ritorno girone B Under17 Eccellenza

Mercoledì 16 novembre Cantù-Brescia 86-83, Desio-Blu Orobica 75-49, oggi giovedì 17 Cremona-Cernusco, Lissone-Bernareggio.

Classifica girone B Under17 Eccellenza

Brescia 12; Desio, Blu Orobica Bergamo 10; Bernareggio, PGC Cantù 8; Lissone 6; Libertas Cernusco, Cremona 2.

Il programma del 9° turno, secondp di ritorno girone B Under17 Eccellenza

Lunedì 21 novembre Cernusco-Lissone; mercoledì 23 novembre Blu Orobica-Cantù; giovedì 24 Bernareggio-Desio, Brescia-Cremona.