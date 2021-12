Progetto Giovani Cantù Viaggiatore Goloso non fa sconti e domina anche la Robur Varese

Basket giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù il team brianzolo si è imposto per 96-67 confermandosi seconda forza del girone Giallo

Nuova grande vittoria per la squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Il Viaggiator Goloso di coach Mattia Costacurta infatti in occasione del 3° turno di ritorno del girone Giallo ha battuto largamente in casa la Robur Varese per 96-67 confermandosi al secondo posto alle spalle della capolista Pallacanestro Varese. Cantù che tornerà in campo mercoledì 15 novembre ospite dell'Aurora Desio.

Il tabellino di VIAGGIATOR GOLOSO CANTÙ - ROBUR ET FIDES VARESE 96-67

(25-23, 42-48, 68-57)

Il Viaggiator Goloso Cantù: Banfi 2, Tosetti 6, Cattaneo 13, Stefanov 26, Chiappa 12, Meroni 13, Moscatelli 5, Bellone, Clerici 10, Dioum 4, Toluwa 1, Greppi 4. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Robur et Fides Varese: Terlizzi 7, Scodeggio 11, Baldelli, Carita’ 15, Cappellaro 2, Cosma 3, Borghesi 2, Vischia 2, Rotoni 7, Maddalin 6, Assui 12, Demiliani. All. Pagani.

Programma del 3° turno di ritorno girone Giallo

Mercoledì 8 dicembre ore 21 Cantù-Robur Varese 96-67, Arese-Lissone 60-58, Pall. Varese-Aba Legnano 118-53; venerdì 10 Desio-Here You Can.

Classifica girone Giallo U17 Eccellenza

Pall. Varese 20; Cantù 18; Desio 12; Lissone 8; Aba Legnano, Arese 6; Robur Varese, Here You Can 4.