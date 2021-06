Progetto Giovani Cantù Viaggiatore Goloso regola con autorità la Robur Varese

Progetto Giovani Cantù si è giocato il penultimo turno del campionato Under16 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù il team diretto da coach Mattia Costacurta ieri sera si è imposto in casa per 85-56

Penultimo turno della prima fase del campionato U16 Eccellenza molto positiva per il Progetto Giovani Cantù che ieri sera è tornato alla vittoria con il Viaggiatore Goloso. Il team diretto da coach Mattia Costacurta ha regolato infatti senza affanni ma con una prova di autorità la Robur Varese per 85-56 confermandosi al secondo posto nel girone C. Il team di coach Mattia Costacurta tornerà in campo sabato 5 giugno per chiudere il girone in casa contro l'Accademia AltoMilanese Legnano (ore 16) già battuta all'andata per 99-51.

Il tabellino di VIAGGIATORE GOLOSO CANTÙ -ROBUR VARESE 85-56

(25-3, 41-20, 66-37)

Viaggiatore Goloso Cantù: Banfi 2, Tosetti 15, Cattaneo 2, Carta, Meroni 14, Chiappa 5, Moscatelli 6, Appennini, Mazzoleni A 14, Mazzoleni F 4, Toluwa 12, Greppi 14. All. Costacurta, Vice All. Galimberti, Poletto.

Robur et Fides Varese: Assui 16, Seira, Peruzzi 3, Vischia 5, Santinon 11, Realini 2, Maddalin Santin, Dall'Omo 6, Bortoli 7, Dagri 6, Bottinelli, Bertoncello. All. Cappelli.

Il programma del 5° turno Under16

Martedì 1 giugno oViaggiatore Goloso Cantù-Robur Varese 85-56, già giocata Accademia Altomilanese-Pall. Varese 57-94.

Classifica aggiornata del girone C

Pallacanestro Varese 10; Viaggiatore Goloso Cantù 6; Accademia Altomilanese Legnano 4; Robur Varese 0.

Programma del 6° e ultimo turno girone C

Sabato 5 ore 16 PGC Cantù-Accademia Altomilanese, domenica 6 Robur Varese-Pallacanestro Varese.