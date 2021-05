Progetto Giovani Cantù Viaggiatore Goloso stoppato in casa da Varese

Progetto Giovani Cantù ieri ha esordito la squadra brianzola U16 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù stasera debutta a Masnago anche il team Under18 del PGC

Esordio negativo per la squadra under16 del Progetto Giovani Cantù nel campionato Eccellenza Lombardia. Ieri infatti il team canturino griffato Viaggiatore Goloso e allenato da coach Mattia Costacurta è stato battuto nel 1° turno del girone C dalla Pallacanestro Varese per 62-89. Già sabato 8 maggio l’occasione per il riscatto sul campo dell’altra compagine varesina la Coelsanus che all’esordio ha perso con l’Accademia Alto Milanese. Intanto stasera debutta anche il team Under18 del PGC nel campionato Eccellenza lombardo a Masnago sul campo della Pallacanestro Varese.

Tabellino di VIAGGIATORE GOLOSO CANTÙ U16 – PALLACANESTRO VARESE 62 89

Parziali 20-14, 36-40, 45-63

Viaggiator Goloso Cantù: Tosetti 4, Cattaneo 11, Meroni 7, Chiappa 7, Carta, Moscatelli 2, Mazzoleni F. 6, Mazzoleni A., Toluwa 3, Bergna, Greppi 14, Clerici 8 All. Costacurta, Vice All. Galimberti, Poletto.

Pallacanestro Varese: Paolucci 4, Bosso 9, Bellotti 2, Frangos 8, Goffi, Valdo 26, Rossi 4, Scredi 25, Pasinetti, Golino 2, Coppa, Zhao 9.

Under16 Eccellenza

1° turno andata giorne C

Coelsanus Varese-Accademia Alto Milanese 67-70, martedì 4 maggio Cantù-Pallacanestro Varese 62-89.

2° turno: sabato 8 maggio Coelsanus Varese-Cantù (ore 16); 11/5 Pall.Varese-Accademia Alto Milanese.

Under18 Eccellenza

1° turno andta girone C

Accademia Alto Milanese-Coelasnus Varese 99-74, mercoledì 5 maggio Pallacanestro Varese-Cantù (ore 20.30 a Masnago)

Under15 Eccellenza

1° turno andata girone C

Cantù-Libertas Cernusco 75-62

2° turno il 9 maggio Libertas Cernusco-Aurosa Desio

3° turno il 16 maggio Aurora Desio-Cantù.