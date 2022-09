Progetto Giovani Cantù, "Vieni a giocare con noi" due giornate di leve con PGC e Minibasket Cantù

Progetto Giovani Cantù: tornano gli open day del club brianzolo che apre le porte ai nuovi campioncini.

Progetto Giovani Cantù: venerdì 2 settembre prove gratuite a Casnate per i 2009-10-11 e domani sabato 3 in via Colombo per i nati 2011-17

Doppio appuntamento di inizio stagione organizzato in questo fine settimana da Minibasket Cantù e Progetto Giovani Cantù che hanno deciso di aprire le loro porte per due giornate di prove gratuite riservate a giovani cestisti al grido di «Vieni a giocare con noi».

Il primo appuntamento è programmato per oggi venerdì 2 settembre al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate dalle ore 19.30 alle 21 con allenamenti aperti e riservato ai nati 2009-10-11 sotto la regia dello lo staff tecnico Pgc.

Il secondo appuntamento invece è fissato per domenica 4 settembre presso la palestra di via Colombo a Cantù prove aperte dalle ore 14-30-15.30 per i nati 2016-17, dalle ore 15.30-16.30 per i nati 2014-15, dalle ore 16.30-17-30 per i nati 2012-13 e dalle ore 17.30-18.30 per i nati 2011.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono scrivere a giocaconnoi@pgccantu.it