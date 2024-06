Progetto Giovani: Luca Bandirali convocato con l'Italia Under16

Ancora chiamate azzurre per il Progetto Giovani Cantù.

Progetto Giovani: convocato Bandirali

L'ala del 2008 Luca Franco Bandirali, punto di forza del PGC è infatti stato convocato per il prossimo raduno della nazionale italiana Under16 che si ritroverà dall’11 luglio a Bassano del Grappa in preparazione del campionato Europeo che si svolgerà dal 9 al 17 agosto a Heraklion in Grecia. L’Italia U16 è stata sorteggiata nel Girone D, con i padroni di casa della Grecia, Israele e proprio la Croazia. Nella seconda fase l’incrocio con il Girone C, composto da Francia, Slovenia, Polonia e Georgia. Tra i cestisti a disposizione a casa c'è anche un altro atleta canturino, si tratta di Riccardo Pavese centro del 2008.

La lista dei convocati con l'Italia u16

PABLO GIOVANNI ABREU 2008 C PALL. REGGIANA

THOMAS ACUNZO 2008 C AQUILA BASKET TRENTO

LUCA FRANCO BANDIRALI 2008 A PALLACANESTRO CANTU'

WERTHER BELLINASO 2008 A DERTHONA BASKET

FEDERICO BOTTELLI 2008 G VARESE ACADEMY

ANDREA BRESCIANI 2008 A DERTHONA BASKET

FEDERICO CATTAPAN 2008 G AQUILA BASKET TRENTO

AMIR CHARFI 2008 C COLLEGE BASKETBALL

EDOARDO DI MEO 2008 PM GGS

GABRIELE GALLO 2008 G STELLA AZZURRA

LUCA MANFREDOTTI 2008 A PALL. REGGIANA

PIETRO NOBILE 2008 A AMICI PALL. UDINESE

FEDERICO PILLEPICH 2008 A OLIMPIA MILANOAQUILA BASKET TRENTO

VITTORIO TRIGGIANI 2008 A AQUILA BASKET TRENTO

GABRIELE TURCONI 2008 PM PALLACANESTRO VARESE

FEDERICO ZECCHI 2008 PM ABC CASTELFIORENTINO

Staff tecnico

Allenatore: ALBERTO BUFFO

Assistenti: FRANCESCO ROSSI, NICOLAS ZANCO