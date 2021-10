Progetto Giovanni Cantù terza sconfitta di fila per la Columbus che cede alla capolista Robur

Basket giovanile in campo

Terza sconfitta di fila per la squadra Under15 del Progetto Giovani nel campionato lombardo Eccellenza. La Columbus di coach Matteo Bonassi infatti ha dovuto alzare bandiera bianca nel 3° turno d'andata in casa contro la capolista Robur Varese per 68-87. Gli U15 di Cantù torneranno in campo domenica 31 ottobre alle ore 11 ancora in casa dove riceveranno la pari classifica Milanotre.

Il tabellino di COLUMBUS CANTÙ - ROBUR ET FIDES VARESE 68-87

(19-21, 36-41, 50-70)

Columbus Cantù: Granieri 3, Zimonjic, Panceri, Rossi 4, Grassi 5, Colombo 15, Marelli 2, Bianchi 8, Mazzon 8, Molteni 7, Carlotta 11, Morton 5. All. Bonassi, Vice All. Castoldi.

Robur et Fides Varese: Slimani 2, Bergamin 25, Finazzi, Cicerale, Zanforlin 7, Borghi, Meroni, Bergomi 9, Rossi, Moranzoni 39, Guirguis, Mantovani 5.

Il cartellone del 3° turno girone Giallo Under15 Eccellenza

Sabato 23 ottobre ore 17.15 PGC Cantù-Robur Varese 68-87, Milanotre-Gallarate 33-65, Aba Legnano-Pallacanestro Varese 58-75, Desio-Bernareggio 42-84.

Classifica aggiornata girone Giallo

Robur Varese, Bernareggio, Gallarate 6; Pall. Varese 4; Aba Legnano, 2; Columbus Cantù, Desio, Milanotre 0.

Il cartellone del 4° turno girone Giallo Under15 Eccellenza

Venerdì 29 ottobre Pallacanestro Varese-Robur Varese; sabato 30 ottobre Bernareggio-Aba Legnano; domenica 31 Cantù-Milanotre (ore 11); già giocata Desio-Gallarate 38-77.