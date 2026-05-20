Pronostici rispettati, la finale promozione sarà Leopandrillo Cantù-Figino

Pronostici rispettati nelle semifinali playoff del girone H lariano di Divisione Regionale 4: la finalissima promozione sarà infatti Leopandrillo Cantù-Figino.

Le semifinali

Entrambe le favorite infatti si sono sbarazzate in due gare delle loro avversarie chiudendo la serie con un secco 2-0.

Il Leopadrillo dopo il successo corsaro in gara 1 si è ripetuto anche a domicilio domando il Cabiate per 59-47.

Stesso epilogo anche per il Figino che dopo aver sbancato Cadorago nel match d’andata ha bissato a domicilio imponendosi per 74-56. Ora sarà questo derby brianzolo ha definire la vincente di questi playoff con il Leopandrillo che avrà il fattore a campo a favore .

Semifinali playoff girone H

Gara 1: Olimpia Cadorago-Figino 55-69, Pallacanestro Cabiate-Leopandrillo Cantù 40-61.

Gara 2: Figino- Olimpia Cadorago 74-56, Leopandrillo Cantù-Cabiate 59-47.

La finale promozione sarà Leopandrillo Cantù-Figino

Playoff girone H quarti di finale

Gara 1: anticipi Leopandrillo Cantù-Bar Pinocchio Como 64-38, Antoniana Como-Figino 46-72; Cabiate-Socco Angels Fino 54-46, Olimpia Cadorago-Circolo Ricreativo Finese 53-43.

Gara 2: domenica 3 maggio Bar Pinocchio-Leopandrillo Cantù 57-82, Figino-Antoniana Como 85-49, Circolo Ricreativo Finese-Olimpia Cadorago 52-49; lunedì 4 maggio Socco Angels Fino-Cabiate 58-60.